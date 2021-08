Paradigm Paradox: Auch der Westen wird bald vom „Ungeziefer“ geplagt

Aksys Games hat am Abend beim hauseigenen Showcase die Lokalisierung von Paradigm Paradox von Idea Factory angekündigt. Im Mai ist die Otome-Visual-Novel in Japan erschienen. Für die Veröffentlichung im Westen für Nintendo Switch gibt es noch keinen Termin.

Die Geschichte spielt im Jahr 25XX in einer Welt, in der die Menschheit nur in isolierten Kolonien leben kann. Die Protagonistin ist Studentin an einer Akademie und arg gelangweilt vom Alltag. Die Welt wird von „Ungeziefer“ geplagt.

Auf ein solches trifft die Protagonistin eines Nachts und ihr langweiliger Alltag hat sich erledigt. Auf wundersame Weise erschienen jedoch vier Mädchen und die Gefahr war gebannt. Ihr macht euch auf die Suche nach der Identität der Retterinnen und wollt die Geheimnisse lösen, die sich euch auftun.

Bildmaterial: Paradigm Paradox, Idea Factory, Otomate