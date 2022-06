Im neuen Trailer zu Earth Defense Force 6 geht es um Sushi und Gegner

Trailer zur EDF-Reihe haben meist zwei Gemeinsamkeiten: Sie sind eher lang und fallen etwas aus dem Rahmen. So ist es auch mit dem neuen Trailer zu Earth Defense Force 6, welchen uns heute D3 Publisher und Entwickler Sandlot präsentieren. Dieses Mal geht es um Sushi und die Gegner im Spiel, aber seht selbst.

EDF-Fans werden zu schätzen wissen, dass sich auch im neusten Ableger nichts grundsätzlich geändert hat. Neben den insektoiden Außerirdischen gibt es auch wieder riesige Gegner. Mit verschiedenen Charakterklassen geht es in den Kampf, welcher sich als Third-Person-Shooter entfaltet. Westliche EDF-Fans müssen aber noch ein bisschen bangen, denn über eine Veröffentlichung im Westen wurde noch gar nicht gesprochen. In Japan steht EDF 6 in diesem Jahr für PlayStation 4 und PlayStation 5 an.

Der neue Trailer zu Earth Defense Force 6

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Earth Defense Force 6, D3 Publisher, Sandlot