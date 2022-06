Koei Tecmo hat zur heutigen Veröffentlichung von Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream noch einen deutschen Launchtrailer veröffentlicht. Das Spiel ist ab sofort weltweit für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC-Steam erhältlich, es gibt japanische Stimmen und englische Untertitel.

Diese Woche erreichte uns bereits ein Trailer zum Theme-Song. Im Zuge dessen kündigte man auch eine Kollaboration mit Tales of Arise an. Je drei Gegenstände finden so den Weg in das jeweils andere Spiel. Bis Ende April 2022 gibt es dazu ein kostenloses Update.

Atelier Sophie 2 führt die Geschichte von Sophie und Plachta weiter. Als die beiden Kirchen Bell verlassen, entdecken sie einen riesigen Baum, den Plachta in einem Traum gesehen hat. Ein mysteriöser Wirbel zieht Sophie sogleich in eine Welt namens Erde Wiege.

Dort hört Sophie von einer Alchemistin, welche Plachta heißt. Als Sophie die Plachta in der anderen Welt aufsucht, trifft sie auf eine junge Dame, welche Sophie jedoch nicht kennt.

Ihr könnt Atelier Sophie 2 bei Amazon für Nintendo Switch und PlayStation 4* bestellen. Kürzlich durften wir zudem Producer Junzo Hosoi einige Fragen stellen.

Der Launchtrailer zu Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

Bildmaterial: Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, Koei Tecmo, Gust