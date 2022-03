Pokémon Day 2022: Handel feiert mit „3 für 2“-Aktion auf Pokémon-Spiele

Ein ereignisreicher Pokémon-Day 2022 liegt hinter uns. Am gestrigen 27. Februar 2022 präsentierte uns The Pokémon Company unter anderem den Start in die neuste und neunte Generation. Pokémon Karmesin und Purpur sollen noch in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen.

Zahlreiche Pokémon-Spiele gibt es bereits für Nintendo Switch, allesamt sind sehr preisstabil. Da kommt es gerade recht, dass auch Media Markt und Saturn den Pokémon-Day 2022 feiern. Nämlich mit einer brandneuen „3 für 2“-Aktion auf Pokémon-Spiele! Mit dabei ist sogar ein 3DS-Game.

Update: Amazon ist mitgezogen und hat die Pokémon-Spiele kurzerhand in eine größere „3 für 2“-Aktion eingeordnet. Das heißt, ihr könnt bei Amazon auch mit einer Auswahl an PlayStation- und Xbox-Games kombinieren. Amazon lässt allerdings Pokémon-Legenden: Arceus außen vor.

Die Aktion läuft bis zum 8. März 2022. Mit dabei ist das neue Pokémon-Legenden: Arceus ebenso wie Pokémon Schwert und Schild und die Sinnoh-Remakes Leuchtende Perle und Strahlender Diamant. Auch die Let’s-Go-Serie sowie die Ableger Pokémon Snap und Pokémon Tekken sind mit von der Partie.

Da ihr einen Warenwert von 59 Euro übersteigen werdet, ist der Versand kostenfrei. Wählt drei Spiele aus und legt sie in den Warenkorb. Den Preis des günstigsten Artikels bekommt ihr in der Kasse gutgeschrieben. Da alle Spiele um die 50 Euro kosten, könnt ihr selbige sparen.

Habt ihr zugegriffen?

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Arceus, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak