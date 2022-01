Taktische Schnupper-Tour: Dynasty Warriors 9 Empires lädt zur Demo auf Konsolen

Am 15. Februar könnt ihr mit Dynasty Warriors 9 Empires die Geschichte der drei Königreiche neu schreiben. Weil der neue Empires-Ableger aber wohl durchaus etwas ist, was man sich erstmal anschauen muss, gibt es ab heute eine spielbare Demo-Version auf Nintendo Switch, Xbox Series und Xbox One sowie PS4 und PlayStation 5.

Bei Steam ist Dynasty Warriors 9 Empires schon erhältlich, dort gibt es zum Launch am 15. Februar aber auch die deutsche Sprachunterstützung. Die taktische Schnupper-Tour auf Konsolen ermöglicht euch erste Eindrücke als Offizier, auch im neuen Belagerungsmodus.

Die Demo-Version von Dynasty Warriors 9 Empires enthält die brandneuen, weiterentwickelten Burgbelagerungen, die sowohl Invasions- als auch Verteidigungskämpfe beinhalten. In diesem herausfordernden Tutorial stürmen die Spieler die feindliche Burg oder kämpfen um die Verteidigung ihrer Festung. Virtuelle Kriegsherren können jedes Belagerungsszenario wiederholt durchspielen, um die besten Strategien zu entdecken und zu entwickeln, mit denen sie ihre Gegner überwältigen und ausstechen können.

Auch den detaillierten Editier-Modus könnt ihr ausprobieren und eure eigenen Offiziere erstellen. Diese könnt ihr bei Gefallen später auch in die Vollversion übertragen, wenn ihr auf der gleichen Plattform weitermacht.

Eine Handelsversion gibt es hierzulande für alle Konsolen-Plattformen, ihr findet sie bereits bei Amazon*. Eine spezielle 20th Anniversary BOX-Edition gibt es exklusiv über den europäischen Online-Store von Koei Tecmo.

Der ältere Gameplay-Trailer zu Dynasty Warriors 9 Empires

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Dynasty Warriors 9 Empires, Koei Tecmo / Omega Force