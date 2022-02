Das Otome Kimi wa Yukima ni Koinegau erscheint im nächsten Jahr im Westen

Aksys Games hat gestern auch noch ein weiteres Otome präsentiert. Neben Piofiore: Episodio 1926, Lover Pretend und Paradigm Paradox ist nun auch die westliche Switch-Veröffentlichung von Kimi wa Yukima ni Koinegau (deutsch: Wünschst du dir einen schneefreien Ort?) etwas konkreter. Hier müssen wir jedoch bis ins nächste Jahr warten. In Japan war die Veröffentlichung bereits im Juli 2021.

Eine Romanze im Schnee

Wir befinden uns im Japan der Kyoho-Ära, also Anfang des 18. Jahrhunderts. An der Macht ist der Shogun Tokugawa Yoshimune. Hier hört aber die historische Genauigkeit auf, denn die Stadt Edo wird immer wieder von Monstern heimgesucht.

In dieser unruhigen Zeit lebt ein Mädchen in einem Dorf, welches eine besondere Fähigkeit hat. Vor jeder Katastrophe hat sie eine Vorahnung. Die verängstigten Dorfbewohner verjagten sie als schlechtes Omen deshalb in die verschneiten Berge.

Hier wird sie schließlich von einem jungen Mann aufgesucht. So nimmt die Geschichte ihren Lauf, in welcher das Mädchen ihre Liebe finden kann.

via Gematsu, Bildmaterial: Kimi wa Yukima ni Koinegau, Aksys Games, Idea Factory, Otomate