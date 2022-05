Horizon Forbidden West bietet eine kuriose Option, die nur wenige Spiele bieten

Heute ist Horizon Forbidden West erhältlich und es ist so gut wie alles darüber gesagt. Eine unübliche, fast schon lustige Option des Spiels kennt ihr aber vielleicht tatsächlich noch nicht.

In den Einstellungsmenüs von Horizon Forbidden West findet ihr eine Option, die ihr so nur in den wenigsten Spielen findet. Die Option ist natürlich speziell für PS5-SpielerInnen gedacht.

Denn auf PlayStation 5 bietet Horizon Forbidden West sehr kurze Ladezeiten. Das ist klasse, werdet ihr sagen. Auch einige Game-Designer würden sich wohl freuen, diese lästige Zeit nicht mit sinnfreien Spielhinweisen überbrücken zu müssen.

Aber manchmal sind die Tipps und Tricks auf dem Ladebildschirm aber auch ganz hilfreich. Denkt mal an Skyrim. Was also tun? Na klar, es braucht eine Option, den Ladebildschirm erst auf Knopfdruck auszublenden.

Kurios und eine Errungenschaft der Technik, aber in Horizon Forbidden West tatsächlich Realität. Ebenfalls Realität ist das LEGO-Set zu Horizon Forbidden West, das im Mai erscheinen wird und kürzlich vorgestellt wurde.

Mit dem heutigen 18. Februar ist Horizon Forbidden West für PS5 und PS4 verfügbar. Während Fans weltweit fleißig zocken, äußert sich Game Director Mathijs de Jonge im PlayStation Blog noch einmal voller Stolz.

Bildmaterial: Horizon Forbidden West, Sony, Guerrilla Games