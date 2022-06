Das nächste Dragon Age ist inzwischen „mitten in der Produktion“, so BioWare

In einem neuen Blogbeitrag wendet sich BioWare General Manager Gary McKay an die wartende Fangemeinde. Lange haben wir nichts zu Dragon Age 4 gehört. McKay erläutert zunächst die verschiedenen Phasen in der Entwicklung eines Videospiels, um dann einzuordnen, wo sich Dragon Age 4 derzeit befindet.

„Die erste ist die Konzept- und Vorproduktionsphase, in der ein Team an der kreativen Vision für das Spiel arbeitet und die technischen Grundlagen schafft – im Grunde die konzeptionelle und technische Blaupause für das Spiel. Iteration und Flexibilität sind hier der Schlüssel, da Ideen und Spielmechaniken vorgeschlagen, getestet und verfeinert werden“, erklärt McKay.

„Sobald der Entwurf fertig ist, beginnt die Produktionsphase. In der Produktionsphase geht es um die Umsetzung des Entwurfs: Die Ideen werden in ein funktionierendes Spiel umgesetzt. Schließlich geht ein Team in die Alpha- und dann in die Beta-Phase, in der der Feinschliff erfolgt und die besonderen Dinge wirklich zum Leben erweckt werden“, so McKay weiter.

Dragon Age 4 sei nun mitten in der Produktion. „Unser Entwurf wurde letztes Jahr fertiggestellt, also konzentrieren wir uns jetzt darauf, unsere Vision zu verwirklichen: Erschaffung fantastischer Umgebungen, tiefgründige Charaktere, starkes Gameplay, eindrucksvolle Texte, emotionale Filmsequenzen – und vieles mehr. Der Plan für das Spiel ist klar, und das Team ist konzentriert.“

Mit dem Blogbeitrag verabschiedet man außerdem einen weiteren verantwortlichen Mitarbeiter. Christian Dailey gibt seinen Abschied von BioWare bekannt. Er arbeitete zuletzt als Executive Producer bei der Entwicklung von Dragon Age.

Es ist die dritte prominente Abkehr nach Creative Director Matt Goldman und dem vorherigen Executive Producer Mark Darrah, wie Jason Schreier feststellt. Dailey verlor bei Twitter nur gute Worte über BioWare und das Team. Die aktuelle Führungsetage stellt McKay im Blogbeitrag ebenfalls vor.

Viel wissen wir noch nicht zum neuen Dragon Age. Bei den The Game Awards 2020 debütierten Electronic Arts und Entwickler BioWare mit einem offiziellen Teaser-Trailer zum neuen Dragon Age, das nach wie vor auch nur als „das nächste Dragon Age“ bekannt ist.

