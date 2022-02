Digimon Con: Ein Trailer zeigt eine kurze Szene aus Digimon Survive

Am Wochenende findet die Digimon Con statt und mittlerweile kennen wir den genauen Zeitplan. Gleich ins Auge springt dabei natürlich der erste Programmpunkt am Sonntag um 2 Uhr nachts: Informationen zu Spielen.

Weiter unten seht ihr zudem einen Trailer zur digitalen Veranstaltung, welcher auch eine kurze Szene aus Digimon Survive zeigt. Es ist also davon auszugehen, dass das Spiel endlich wieder auf der Bildfläche erscheint. Das Event wird bei YouTube Englisch und Japanisch gestreamt.

Im Oktober hat Bandai Namco die Veröffentlichung von Digimon Survive offiziell auf 2022 verschoben. Das war keine Überraschung, aber irgendwie doch, denn zuvor war das Spiel von mehreren Behörden einer Alterseinstufung unterzogen worden. So fern kann es also nicht mehr sein?

Ursprünglich sollte Digimon Survive übrigens schon 2019 erscheinen. Dass dies nicht klappen würde, bemerkte man bereits im Sommer 2019, als das Spiel auf 2020 verschoben wurde.

Die Pläne für Digimon Survive

Die Charaktere von Digimon Survive wurden von Uichi Ukumo designt, die Musik von Tomoki Miyoshi komponiert. Kämpfe werden in 2D ausgetragen, und zwar in einem taktischen Kampfsystem, was für die Digimon-Serie durchaus neu ist. Die Unterhaltungen finden in Visual-Novel-Optik mit 2D-Illustrationen statt.

Das war jedenfalls der Plan. Ob das Spiel tatsächlich noch so aussieht, werden wir wohl erst noch lernen müssen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Siliconera, Bildmaterial: Bandai Namco