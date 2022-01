Metroid Dread: Producer spricht darüber, warum das Spiel so schwer ist

Metroid Dread ist zweifellos nicht ohne. Der Schwierigkeitsgrad ist Teil des Konzepts rund um das Abenteuer von Samus Aran, aber einigen SpielerInnen ist Metroid Dread auch einfach zu schwer.

In einem Interview mit der Famitsu (übersetzt von NintendoEverything) hat Producer Yoshio Sakamoto über den Schwierigkeitsgrad des Spiels gesprochen. Sakamoto ist seit dem ersten Metroid an der Serie beteiligt.

Von der Spielbarkeit und der Schnelligkeit des Spiels ist der Producer auch nach dem Launch begeistert. Man habe seit jeher viel ausprobiert, um das richtige Tempo für jedes Spiel zu finden. Metroid Dread sei „sehr einfach zu steuern“ und könnte die „beste Action bieten, die wir in einem Metroid-Spiel gesehen haben“, glaubt Sakamoto.

Das Ausbalancieren des Schwierigkeitsgrads sei aber nicht ganz einfach gewesen. „Wir haben uns während der Entwicklung an die Schwierigkeit gewöhnt, was es schwer machte zu verstehen, wie es sich als neuer Spieler anfühlt“, so Sakamoto.

Dieses Ausbalancieren sei in jedem Spiel schwierig und wichtig sei es gewesen, die Action-Elemente flüssig erscheinen zu lassen. Mit E.M.M.I. habe man ein Element gehabt, was „anders aus alles, was [wir] zuvor gemacht [haben]“, sei.

Wissen, was das nächste Mal zu tun ist

Viele Leute hätten Metroid Dread gespielt, um eine angemessene Balance sicherzustellen. Wichtig sei vor allem eines gewesen: Wenn Spieler ein „Game Over“ sehen, sollen sie wissen, was sie beim nächsten Versuch besser machen können.

Und eine Kernkomponente des Spiels sei es nun mal gewesen, Angst vor E.M.M.I. zu haben. „Wenn sie es so machen, dass E.M.M.I. den Spieler nicht zu oft fängt, oder sie es so machen, dass sie schnell entkommen können, kann man die Angst vor E.M.M.I. als Kernkomponente nicht wirklich ausdrücken“, so Sakamoto.

Was meint ihr, ist dieses Ausbalancieren gelungen? Wusstet ihr mit jedem „Game Over“, was ihr das nächste Mal besser machen könnt? Oder war euch Metroid Dread einfach zu schwer? Zahlen lügen nicht: Kürzlich knackte Metroid Dread auch in Deutschland einen Meilenstein.

Bildmaterial: Metroid Dread, Nintendo, MercurySteam