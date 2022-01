Copyright-Verstoß: The Pokémon Company nimmt „Pokémon-Shooter“ vom Netz

Ein von Fans erstellter First-Person-Shooter im Universum von Pokémon hat ein Schicksal ereilt, das wirklich unschwer vorherzusehen war. The Pokémon Company International lässt Videos und Bilder des Spiels von allen Plattformen wegen Copyright-Verstößen entfernen.

Entwickler Dragon_GameDev hatte das Spiel schon letzte Woche bei Reddit vorgestellt, wie Axios berichtet. Es ist sein erstes Spiel in diesem Jahr, für das er sich vorgenommen hat, ein Spiel in jedem Monat zu erstellen.

Das Spielmaterial, wie es immer noch in Berichterstattungen bei Youtube zu finden ist, zeigt Shooter-Gameplay und eindeutig identifizierbare Pokémon. Es ist schon einigermaßen desillusioniert zu glauben, dass The Pokémon Company das so stehenlassen würde.

Pikachu zu erschießen gehört ganz sicher nicht zu den Bildern, die Nintendo und The Pokémon Company sehen möchten. Der „Pokémon-Shooter“ reiht sich somit ein in eine lange Liste von Spielen und Projekten, die Nintendo und The Pokémon Company rechtlich bekämpfen.

Vor ein paar Jahren machte man Hunderten Projekten mit einmal den Garaus, darunter auch bekannte Projekte wie AM2R (ein Metroid II Remake) und Pokémon Uranium. 2020 musste eine TikTokerin mit dem Namen „Pokeprincxss“ selbigen ändern, weil sie Erwachseneninhalte zeigt und das „Poke“ im Nickname wohl zu weit ging. Der Stern berichtete sogar.

Gleichwohl haben kommerzielle Spiele, die sich viel von Pokémon leihen, auch gute Chancen auf eine Veröffentlichung. Temtem ist als das „Pokémon-MMO“ bekannt geworden und jetzt erhältlich.

Erst in dieser Woche gab es einen neuen Trailer zu Palworld, das durchaus auf Gewalt setzt und dessen Monsterdesigns ziemlich uninspiriert sind – bzw. ziemlich inspiriert von Pokémon. Mal sehen, wie diese Geschichte ausgeht.

Bildmaterial: Pokémon Meister-Reisen, The Pokémon Company