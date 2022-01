Sonntagsfrage: Spielt ihr Spiele zu 100 % durch?

Spiele durchzuspielen kann heutzutage in Arbeit ausarten, wenn man die 100 % erreichen möchte. Mittlerweile gibt es nicht nur eine Hauptquest oder einen -strang, sondern die Entwicklerstudios bauen mehrere Sidequests oder Sammelobjekte ein, welche als Langzeitmotivation diesen sollen. Schaut man sich erscheinende Titel in diesem Jahr an, erkennt man dieses „Problem“ zum Beispiel an Dying Light 2. Auf Twitter gab das Studio bekannt, dass ihr über 500 Stunden in das Spiel investieren müsst, wenn ihr wirklich alles sehen und erleben wollt. Dafür reicht eventuell nicht einmal euer Jahresurlaub.

Es mag ja schön sein, dass Entwicklerstudios versuchen Spielerinnen und Spieler so lange wie möglich bei Laune zu halten und entsprechende Motivation ins Spiel implementieren. Ist es jedoch nicht zu viel des Guten, wenn es sich mehr nach Arbeit als Spaß anfühlt? Sicher kann es ebenfalls Spaß machen, Sammelobjekte an verwinkelten Ecken der Welt zu finden und viele Quests zu erfüllen. Wenn diese mehr oder weniger nur lieblos in die Welt gestreut werden, fragt man sich, warum es diese überhaupt gibt. Dann hätte man diese auch weglassen können.

Was ist eure Meinung zu dem Thema? Nehmt ihr die Herausforderung der 100 % an und versucht jede noch so kleine Quest zu erledigen oder jedes versteckte Objekt zu finden? Oder gehört ihr eher zu den Personen, denen es ausreicht einfach nur den Hauptinhalt eines Spiels zu spielen? Und anschließend landet das Spiel im Regal. Verratet es uns in unserer heutigen Sonntagsfrage!

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 09. Januar