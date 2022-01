Das war… Kalenderwoche 2/2022

Sony fährt die PS4-Produktion hoch, Kaffeesatzlesen mit GTA VI und GameStop steigt ins NFT-Geschäft ein: An kontroversen Themen bestand in den letzten Tagen kein Mangel. Aber auch konkrete Informationen zu Spielen kamen nicht zu kurz. Zum Schluss haben wir dann noch ein neues Review sowie die heutige Sonntagsfrage für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Es ist keine neue Erkenntnis, dass Sony mit der Produktion von PlayStation 5 nicht hinterherkommt. Nun fährt man als Reaktion darauf die PS4-Produktion hoch. So kann man immerhin für den großen Massenmarkt ein Produkt anbieten, das man auch tatsächlich kaufen kann.

Wann erscheint GTA VI? Ohne Ankündigung kann man hier wohl nur im Kaffeesatz lesen. Zieht man die von Take-Two getätigten Prognosen zum Wachstum hinzu, könnt man zum Schluss kommen, dass die Veröffentlichung bis Anfang 2024 erfolgt. Man darf also gespannt sein.

NFTs sind derzeit ein Hype- und Reiz-Wort. Nun steigt auch GameStop ins Geschäft ein. Konkret arbeitet man an einem NFT-Marktplatz, der Aktienkurs stieg darauf kräftig. Wie sich das neue Geschäftsfeld wohl entwickelt?

Anfang März greift PlatinumGames mit Babylon’s Fall (PS4, PS5, PC) an. Nun gibt es erste Informationen, wie es danach weitergeht. Zu den geplanten kostenlosen Updates gehören auch neue Waffenklassen. Mikrotransaktionen gibt es lediglich in Form von kosmetischen Gegenständen. In den Westen schafft es etwas überraschend das „Sexy RPG Comedy“-Spiel Seven Pirates H (Switch). Dank Publisher Eastasiasoft gibt es sogar eine physische Veröffentlichung.

Eine lange Spielvorschau zu Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) zeigte diese Woche, was der kommende Titel alles anders macht. Mit dem 25. März hat Kirby und das vergessene Land (Switch) nun bereits das konkrete Veröffentlichungsdatum. Am gleichen Tag soll auch Rune Factory 5 (Switch) erscheinen, hier startet man mit einem Story-Trailer ins neue Jahr. Den Fokus auf die Kämpfe setzte Persona 4 Arena Ultimax (PS4, Switch, PC), während es bei Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (PS4, Switch, PC) zusätzlich noch um den Fotomodus ging. In Yu-Gi-Oh! Master Duel (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC, Mobil) kann man mit Ingame-Währung Karten herstellen. Die Horror-Suspense-Visual-Novel Shinigami: Shibito Magire (PS4, Switch) musste auf den September verschoben werden.

Insgesamt fünf Charaktere stehen in Pocky & Rocky Reshrined (PS4, Switch) zur Auswahl. Gleich zum Start des Action-Sidescrollers COGEN: Sword of Rewind (PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) kann man sich drei zusätzliche DLC-Charaktere kaufen. Auf die Karte Musik setzt The Cruel King and the Great Hero (PS4, Switch) und am 1. März könnt ihr mit FAR: Changing Tides (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) auch abtauchen. Ende März geht es dann mit dem Horror-Spiel In Nightmare (PS4, PS5) weiter. Noch mehr Spiele für den März? Bitte sehr. Am 17. März soll das Reboot Die Siedler (PC) und am 1. März ELEX II (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) erscheinen.

Auch noch für Nintendo Switch nachgereicht wird die Assassin’s Creed: The Ezio Collection, die physische Veröffentlichung ist dabei jedoch unvollständig. Auch Ocean’s Heart schafft es bald auf Switch, das Action-RPG ist für seine Zelda-Anleihen bekannt. Auf Konsolen könnt ihr euch nun Shadow Man: Remastered sichern und das Shoot ’em up Radirgy Swag (Switch) hat es nun endlich auch noch zu uns geschafft. Eine Neuauflage erfahren hat SNK vs. Capcom: Card Fighters’ Clash (Switch), das Original stammt aus dem Jahr 1999. Zwei kostenlose Kämpferinnen sind ab sofort für Melty Blood: Type Lumina (PS4, Switch, Xbox One, PC) verfügbar. In einem Kurz-Film hatte Bidiza zudem einen großen Auftritt.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES fordert euch zu einem Duell auf. Das digitale Kartenspiel Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! (Switch) (zum Testbericht) überzeugt dabei durch die vereinfachten Regeln. Einen Story-Modus für Einzelspieler gibts auch, dieser bietet jedoch nur das absolute Minimum.

In der aktuellen Sonntagsfrage wollen wir von euch wissen, ob ihr Spiele jeweils zu 100 % durchspielt. Oder wäre das für euch reine Arbeit? Stimmt ab und diskutiert mit!