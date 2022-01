New Pokémon Snap: Entwickler überlegten, das Kernkonzept völlig zu ändern

Die Famitsu hat ein Interview zu New Pokémon Snap veröffentlicht, an dem zwei Schlüsselpersonen des Projekts teilnahmen: Pokémon-Präsident Tsunekazu Ishihara und Producer Haruki Suzaki. NintendoEverything hat Auszüge davon übersetzt.

Dabei ging es auch darum, dass es durchaus die Idee gab, Pokémon Snap schon auf früheren Nintendo-System zurückzubringen. Doch das Grundkonzept des Spiels, nämlich Fotos zu machen, erwies sich als wenig modern.

„Mit der Veröffentlichung jeder neuen Generation, sei es der GameCube oder die Wii, haben wir über eine Fortsetzung diskutiert. Fotografieren ist zu etwas geworden, was wir jeden Tag tun, es ist nicht mehr die Neuheit, die es einmal war. Daher war es ein schwieriges Konzept, um ein Spiel zu entwickeln“, so Ishihara.

„Es gab viele Diskussionen darüber, wie das Gimmick funktionieren würde, was den Start der Entwicklung erschwerte“, so Ishihara weiter. New Pokémon Snap sei das Spiel vieler Jahre Trial & Error gewesen.

Für die Entwicklung hat man mit dem Bandai-Namco-Team zusammengearbeitet, das Pokémon Tournament entwickelt hat. In Suzakis Team habe man große Hoffnungen gesetzt.

Die Famitsu fragte außerdem, ob Ishihara während der Entwicklung besondere Anfragen an das Team gestellt hätte. Er sagte, es sei die Seltenheit gewesen. Suzaki verriet allerdings noch, dass das Team überlebte, ob das Kernkonzept des ursprünglichen Pokémon Snap völlig geändert werden müsse. Letztlich blieben sie aber beim gewährten Gameplay des N64-Originals.

„Seit der Veröffentlichung von Pokémon Snap auf N64 sind mehr als 20 Jahre vergangen und das Problem, mit dem wir konfrontiert waren, war, ob wir das Kernkonzept ändern sollten oder nicht“, so Suzaki. „Es war eine großartige Gelegenheit für ins. Das Nachdenken über das Spiel erwies sich als großer Einfluss auf die Entwicklung. Je mehr ich über die Geschehnisse während der Entwicklung hörte, desto mehr bestätigte sich unsere Entscheidung, am ursprünglichen Konzept festzuhalten.“

