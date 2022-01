Mary Skelter 2 erscheint bereits am 13. Januar für PCs, aber ein Minispiel wurde entfernt

Der Publisher Ghostlight hat verkündet, dass das Dungeon-RPG Mary Skelter 2 bereits am 13. Januar bei Steam und GOG erscheint. Bei der PC-Veröffentlichung legt man den Vorgänger Mary Skelter: Nightmares gleich noch hinzu. Dieser enthält sogar einige Verbesserungen im Vergleich zum Original. Und wem das noch nicht reicht: bis am 20. Januar gibt es 15 % Rabatt.

Unschön ist hingegen, dass für die PC-Veröffentlichung ein Minispiel entfernt werden musste. „Aus Gründen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen“, wie Ghostlight ausführt.

Bisher ist Mary Skelter 2 für Nintendo Switch und PlayStation 4 erhältlich, wobei es die PS4-Version nie zu uns geschafft hat. Mittlerweile ist die Trilogie mit Mary Skelter Finale abgeschlossen.

In Mary Skelter 2 geht der Albtraum weiter! Schlüpfe in diesem Ego-Dungeoncrawler in die Rolle der märchenhaften Blood Maidens mit charakterspezifischen, stark anpassbaren Klassen. Balanciere zwischen Macht und Wahnsinn in rundenbasierten Kämpfen mit blutbasiertem Verwandlungssystem. Entkomme aus dem lebendigen Gefängnis, während du von unzerstörbaren Albträumen gejagt wirst…