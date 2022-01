Mario Kart 9 ist in „aktiver Entwicklung“ und bietet einen „neuen Twist“, sagt ein Analyst

Die Website GamesIndustry befragt zum Jahreswechsel regelmäßig Analysten und Branchenkenner zu ihren Vorhersagen für das neue Jahr. Die Sache ist die: Analysten müssen es ja wissen. GamesIndustry stellt daher ihre Aussagen aus dem Vorjahr auch jeweils auf den Prüfstand.

Die Vorhersagen von Dr. Serkan Toto (Kantan Games) haben sich größtenteils bewahrheitet. Ob es auch seine Vorhersagen für 2022 tun, wird sich zeigen. Besondere Aufmerksamkeit erhalten diese nämlich dank Mario Kart 9.

Dass Nintendo so schnell ein neues Mario Kart ankündigen würde, das durfte man eigentlich als allgemein anerkannt unwahrscheinlich halten. Mario Kart 8 Deluxe verkauft sich nach wie vor so gut, dass man sich damit nur selbst torpedieren würde.

Dr. Toto hingegen hält zumindest einen Teaser zu Mario Kart 9 in diesem Jahr für wahrscheinlich. Denn: „Mario Kart 9 ist in aktiver Entwicklung und kommt mit einem neuen Twist“, so Toto. Und es ist nicht so formuliert, als sei das eine Vermutung. Seine anderen Vorhersagen umschreibt Dr. Toto mit Einleitungen wie „very likely to see“, „I think we will see“ oder ähnlich.

Zu diesen anderen Vorhersagen gehört übrigens auch „eine neue etabliert IP“ von Nintendo auf Mobilgeräten. Die letzte Veröffentlichung diesbezüglich gab es 2019 mit Mario Kart Tour. „I think“, sagt Dr. Toto dazu – anders als bei Mario Kart 9.

Sehen wir Mario Kart 9 noch auf der Switch? Was meint ihr?

Bildmaterial: Nintendo