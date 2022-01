Deutsche Verkaufscharts: Neue Handelsversion von Kena stürmt die PS5-Rankings

Wir schreiben zwar schon den 7. Januar, aber nachfolgend bekommen wir Details zu den deutschen Verkaufscharts der letzten Kalenderwoche 2021 präsentiert. Besonders viel ist allerdings nicht passiert.

Für das meiste Aufsehen sorgte der zweite Platz der neuen Handelsversion von Kena: Bridge of Spirits* in den PS5-Rankings, ermittelt von GfK Entertainment. Das PS4-Pendant schafft das nicht, hier bleiben GTA V und der Landwirtschafts-Simulator 22 die Spiele der Stunde. In den PS5-Charts kommt Kena übrigens an Call of Duty: Vanguard nicht vorbei.

Ansonsten bleibt es relativ öde: In den Xbox-Series-Charts landet der Landwirtschafts-Simulator 22 vor Halo Infinite (sic) und in den Xbox-One-Charts geht GTA V vor Call of Duty: Vanguard ins Ziel. Auch bei der Switch bleibt die Top 2 aus Mario Kart 8 Deluxe und Mario Party Superstars unverändert, nur die Plätze wurden getauscht.

Übrigens: Der Erfolg von Kena ermöglicht es Ember Lab, weiter in Vollzeit Spiele zu entwickeln. Man sei sich nicht sicher, wie das nächste Spiel aussehen wird, aber es soll ein narratives Spiel wie Kena werden. „Wir kehren nicht zur Animations-Werbung zurück“, so Gründer Josh Grier.

