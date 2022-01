Jeder Tag ist Bidiza-Tag: Kostenloser Kurzfilm lässt das kultige Pokémon hochleben

Bidiza hat unter Pokémon-Fans so etwas wie einen Kultstatus, zurückzuführen ist das wohl zu großen Anteilen auch auf Pokémon Diamant und Perle. Zum Bidoof-Day (so heißt das Pokémon im englischsprachigen Raum) gab es 2021 sogar einen (leicht verstörenden) Bidoof-Song von The Pokémon Company.

Heute ist nicht Bidoof-Day, aber es gibt keinen Grund, Bidiza nicht jeden Tag zu feiern. The Pokémon Company veröffentlichte deshalb kurzerhand einen animierten Kurzfilm zu Ehren des Pokémon. Weil, warum nicht.

Ein tollpatschiges Bidiza legt einen Zahn zu und stürzt sich Hals über Kopf in ein großes Abenteuer, um seinen Platz in der Welt zu finden. Wir hoffen, euch gefällt dieser besondere animierte Kurzfilm, Trainer! In unseren Herzen ist jeder Tag Bidiza-Tag!

Schaut euch das Video nachfolgend an und erlebt die herzergreifende Geschichte eines kleinen Bidiza, das trotz aller Ablehnung und Rückschläge nie aufgibt und am Ende belohnt wird.

Bidiza gibt alles

Bildmaterial: Bidiza gibt alles, The Pokémon Company