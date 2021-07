Besser wird es heute nicht mehr: Hier ist der Bidoof-Song von The Pokémon Company

Wenn ihr Pokémon GO spielt, wisst ihr es. Bidiza hat aktuell seinen großen Auftritt. The Pokémon Company hat den Bidoof-Day (so heißt das Pokémon im englischsprachigen Raum) ausgerufen. Und an diesem besonderen Tag wird dem beliebten Pokémon eine große Ehre zuteil, die es bisher mit nur wenigen anderen Pokémon teilt.

Es bekommt seinen eigenen Song inklusive Musikvideo.

Lehnt euch zurück und genießt den Song zum Bidoof-Day. Viel besser wird es heute nicht mehr. Aber so viel Zeit hat der Tag ja auch nicht mehr. Everybody loves Bidoof, and it loves you~~

Achso: Überflüssig zu sagen, dass es heute auch eine offizielle Bidoof-Kollektion gibt? Verkauft wird sie bei Zavvi, leider ein britischer Händler. Aber ihr könnt ja hier mal reinschauen*.

Bildmaterial: The Pokémon Company