In Nightmare: Chinesisches Horror-Adventure erscheint am 29. März

Bereits 2019 wurde das Horror-Adventure In Nightmare als Teil der „PlayStation China Hero Project“-Reihe vom Entwickler Magic Fish Studio angekündigt. Nun gibt es mit dem 29. März ein konkretes Datum und mit 19,99 Euro einen Preis. Ihr könnt bei Herausgeber Maximum Games die physische Variante vorbestellen, jeweils für PS4 und PS5.

In der Rolle des jungen Protagonisten müssen SpielerInnen in einem Albtraum vor diversen Gefahren flüchten. Der Titel erzählt ein düsteres Märchen, welches sich um wachsenden Schmerz und Selbsterlösung dreht. Man taucht ein in eine mysteriöse Traumwelt, Vorstellung und Realität werden kombiniert. Die Entwickler wollen zudem das Interesse für Philosophie und Wissen bei den SpielerInnen wecken.

Ihr müsst an Feinden vorbeischleichen, Rätsel lösen, die Angst überwinden und am Schluss hoffentlich wieder aufwachen. Ihr müsst euch aber auch eurem Trauma stellen. Dabei steht euch ein Schmetterling als Hilfe zur Verfügung. Ein längerer Trailer zeigt euch, was In Nightmare zu bieten hat.

Bildmaterial: In Nightmare, Maximum Games / Magicfish Studio