Publisher Compile Heart und Entwickler Felistella haben Genkai Tokki: Seven Pirates H für Nintendo Switch angekündigt. Die neue Umsetzung soll am 3. Februar 2022 bereits im japanischen eShop erscheinen. Das Original erschien 2016 für PlayStation Vita in Japan.

Die neue Switch-Version beinhaltet alle DLCs der Vita-Fassung, weiterhin Touchscreen-Unterstützung und angepasste Steuerung. Auch von der Rumble-Funktion der Switch wird Gebrauch gemacht.

Der Genkai-Tokki-Serie entsprangen bislang auch Ableger wie Monster Monpiece, Moero Chronicle und Moero Crystal. Einige davon erschienen auch im Westen. Seven Pirates schlägt in eine ähnliche Kerbe, der Fokus liegt auf Ecchi-Inhalten. Als Setting dient die Piratenzeit.

via Gematsu, Bildmaterial: Genkai Tokki: Seven Pirates H, Compile Heart, Idea Factory, Felistella