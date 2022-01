Kingdom Hearts: Fans glauben, in einem Hotelzimmer liegt Hinweis auf Zukunft der Serie

Bereits letztes Jahr kündigte Disney an, dass man zum 20. Geburtstag der Kingdom-Hearts-Serie in Tokyo ein Hotelzimmer ganz im Stil der Reihe gestalten will. Das Hotelzimmer kann jetzt gebucht werden und nach ersten Besuchen und Fotos glauben Fans, hier einen versteckten Hinweis auf die Zukunft der Serie ausgemacht zu haben. Hey, mit Nomura ist alles denkbar, oder?

Disney hatte ursprünglich tatsächlich angekündigt, dass der Raum einen geheimen Gegenstand bieten würde. Twitter-Nutzerin Aitaiki Mochi hat das Zimmer besucht und tatsächlich eine Schatzkiste vorgefunden.

Während sie das gesamte Zimmer und die Truhe fotografieren durfte, galt das für den Inhalt der Schatzkiste nicht. Hier darf man nur seine Eindrücke beschreiben – zumindest ist das nicht verboten. Fotos sind bis zum 28. April – dann endet das Hotelzimmer-Event – untersagt. Geheimnisvoll.

Ein Anhänger, sie zu verwirren?

Laut Aitaiki Mochi befindet sich in der Kiste eine Kopie des Eidhüter-Schlüsselschwerts, allerdings mit einer Reihe von auffälligen Unterschieden. Der Eidhüter-Anhänger sei auf beiden Seiten blau – eigentlich ist er blau-gelb. Außerdem habe der Eidhüter in der Mitte des Amuletts einen goldenen Kreis, dort wo sonst Soras Gesicht eingraviert ist.

Der Eidhüter-Anhänger symbolisiert eigentlich Soras Erinnerungen an Kairi. Fans spekulieren unter dem Twitter-Thread, dass die optischen Neuerungen ganz verschiedene Dinge bedeuten könnten.

So könnte es sich um eine neue Evolution des Eidhüters handeln, ähnlich den aufrüstbaren Schlüsselschwertern in Kingdom Hearts Union. Jemand anderes vermutet, der komplett blaue Anhänger könnte auf ein Spiel mit Aqua hindeuten.

Ein weiterer Nutzer merkt an, dass das Design des Eidhüters durch die Serie hinweg sehr inkonsistent war – man sollte dem also nicht zu viel Bedeutung zumessen. Bei ResetEra macht man sich größtenteils über die Serie und Nomura lustig.

Geburtstag wird am 10. April gefeiert

Kürzlich hatte Square Enix bekannt gegeben, dass man am 10. April ein Anniversary-Event für Kingdom Hearts in Tokyo begehen wird. Das Event wird aus einem Mini-Konzert, einer Talkrunde, einer Ausstellung „und vielem mehr“ bestehen. Ein Video des Events soll anschließend online für Fans weltweit zur Verfügung stehen.

via IGN, Bildmaterial: Square Enix