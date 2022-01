Deutsche Verkaufscharts: Rainbow Six Extraction landet einen Volltreffer

In den aktuellen deutschen Handels-Verkaufscharts der dritten Kalenderwoche landet Rainbow Six Extraction einen Volltreffer. Der neuste Tom-Clancy-Titel landet auf Platz 1 der PS5-Charts.

In den Xbox-Series-Charts steigt Rainbow Six Extraction nicht auf den ersten beiden Rängen ein, was nicht weiter verwunderlich ist. Das Spiel ist Teil des Xbox Game Pass zum Launch. Für den vierten Platz reicht es trotzdem. Die Spitze bevölkern weiterhin Forza Horizon 5 und der Landwirtschafts-Simulator 22.

In den PS5-Rankings ergänzt FIFA 22 die Top 2. In den PS4-Charts tut sich nichts im Vergleich zur Vorwoche. FIFA 22 geht vor Grand Theft Auto V – Premium Edition ins Ziel. Rainbow Six Extraction landet auch hier auf einem vierten Platz.

Auch die Xbox-One-Spitze zeigt sich mit FIFA 22 und GTA V von ihrer langweiligen Seite. In den Nintendo-Switch-Rankings tauschen weiterhin die Mario-Spiele die Positionen. Diesmal liegt wieder Mario Party Superstars vor Mario Kart 8 Deluxe.

