Er war der Schöpfer des NES und SNES: Masayuki Uemura ist verstorben

Wie kürzlich bekannt wurde, ist Masayuki Uemura am 6. Dezember im Alter von 78 Jahren verstorben. Als Lead Architect war Uemura maßgeblich an der Entwicklung des Nintendo Entertainment System und jener des Super Nintendo Entertainment System beteiligt.

Uemuras Schaffen für Nintendo

Der Famicom – im Westen später das NES – gilt als Erfindung Uemuras, der als junger Ingenieur 1972 von Sharp zu Nintendo wechselte, als das Traditionsunternehmen begann, die Möglichkeiten elektronischer Unterhaltungsmedien auszuloten.

Im weiteren Verlauf erhielt er die Führung über die „Nintendo R&D2“-Abteilung und nahm damit eine gewichtige Position und Rolle in der Entwicklung von Nintendos „Farb-TV-Spiel“-Systemen ein. 1981 gab Nintendo-Präsident Hiroshi Yamauchi dann die Anweisung, ein Gerät zu kreieren, das das Spielen von Arcade-Titeln auf einem Fernseher ermögliche. Die Spiele sollten dabei an austauschbare Module gebunden sein. Uemura machte sich also ans Werk und begann die Arbeiten am Famicom. Und zwar mit Erfolg. Die Verkaufszahlen des Famicom (bzw. des NES im Westen) beliefen sich auf 61,91 Millionen Einheiten – 20 Millionen davon allein in Japan.

Es folgte das nicht minder erfolgreiche und bis heute höchst beliebte Nachfolgermodell Super Famicom (bzw. SNES im Westen). Aber auch in der Entwicklung des Japan-only Famicom Disk System und Super Famicom Satellaview sowie des ikonischen NES Zapper war Uemura beteiligt.

Abseits von seiner Arbeit im Bereich der Hardware, fungierte Uemura ferner als Produzent diverser Spieletitel. In dieser Rolle verantwortete er etwa Ice Climber, Clu Clu Land und die Sport-Trilogie, bestehend aus Soccer, Baseball und Golf.

Danke, Masayuki Uemura!

2004 verabschiedete sich Uemura von Nintendo und begann eine Professur an der Ritsumeikan Universität in Kyoto. Selbige Einrichtung teilte dann kürzlich auch die Nachricht über Uemuras Tod mit. Im Gespräch mit den KollegInnen von Nintendo Life, eröffnete Uemura 2020 einen der Höhepunkte seiner Karriere:

Die schönste Zeit, an die ich mich erinnere, war jene als wir die Entwicklung am Famicom abgeschlossen hatten. Wir wussten damals nicht, ob es erfolgreich sein würde oder nicht, aber der Umstand, dieses Produkt fertiggestellt zu haben, war überaus befriedigend. Das war meine Aufgabe: sicherzustellen, dass die Entwicklung dieses Gerätes abgeschlossen werden würde und ich habe es geschafft. Das machte mich sehr glücklich.

Uemura schrieb mit seiner Arbeit gewiss Videospielgeschichte und ebnete den Weg für diverse Entwicklungen in der Branche. Uns bleibt also nur zu sagen: Danke Masayuki Uemura! Wir wünschen seiner Familie und Hinterbliebenen alles Gute.

Bildmaterial: Nintendo