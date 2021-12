Story of Seasons: Friends of Mineral Town feiert Meilenstein und Seriendebüt im Epic Store

Nach Story of Seasons: Pioneers of Olive Town kann auch Story of Seasons: Friends of Mineral Town nun einen Meilenstein vorweisen. Die neue Version des Game-Boy-Advance-Spiels (damals hieß es noch Harvest Moon) hat sich weltweit über eine Million Mal verkauft und macht es Pioneers of Olive Town somit nach.

Marvelous feiert damit in diesem Geschäftsjahr schon den dritten Million-Seller, wie man bekannt gibt. Neben den beiden Story-of-Seasons-Spielen knackte auch Sakuna: Of Rice and Ruin diese Marke.

Für Friends of Mineral Town dürfte es dabei noch höher hinausgehen. Nach der Veröffentlichung für Switch und PC-Steam wurde das HD-Remake auch für PS4 und Xbox veröffentlicht. Darüber hinaus steht das Spiel ab sofort auch im Epic Games Store zur Verfügung, wo es derzeit noch 30 % Rabatt gibt.

Das HD-Remaster bringt die üblichen Verbesserungen mit: moderne Grafiken, verbesserte Steuerung sowie tiefere Interaktionen mit den Charakteren im Spiel. Es gibt eine deutschsprachige Lokalisierung.

