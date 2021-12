Sonntagsfrage: Eure Tops und Flops aus dem Spielejahr 2021?

Ein weiteres, seltsames Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Das liegt nicht daran, dass Cyberpunk 2077 immer noch keine PS5- und Xbox-Series-Version erhalten hat, sondern viel mehr daran, dass die gesellschaftliche Norm noch nicht komplett wiederhergestellt wurde.

Aufgrund dessen merkte man auch in der Videospielbranche, dass einige Strukturen und Prozesse noch nicht komplett umgestellt wurden. Darauf folgten erneut verständliche Verschiebungen und Events, die vorwiegend digital stattfanden.

Nichtsdestotrotz erschienen zahlreiche Spiele, welche von SpielerInnen auf der ganzen Welt gekauft und im Zweifel auch gespielt wurden. So begann das Jahr bereits mit einem Highlight, welches Hitman 3 hieß und wieder die Mordlust in einem hochtrieb.

Gefolgt von Persona 5 Strikers im Februar, welches die Fortsetzung eines der besten JRPGs aus den letzten Jahren war. Da die Persona-Reihe ebenfalls ihr 25-jähriges Jubiläum feierte, gibt es ebenfalls sieben Ankündigungen zu neuen Projekten wie zum Beispiel Persona 4 Arena Ultimax: Remaster. Mehr folgt im nächsten Jahr.

Weiter erschien im März Monster Hunter Rise, welches nicht das einzige Monster Hunter in diesem Jahr war. Im Juli folgte der zweite Teil der rundenbasierten Version, welche den Titel Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin trägt. Beide Titel erhalten von mir – wie immer – eine Empfehlung. Besonders Wings of Ruin hat eine charmante Geschichte, die man auch an Feiertagen genießen kann. Wer mehr Action und Horror wollte, dem präsentierte Capcom im Mai den achten Teil von Resident Evil.

Wer Lust auf mehr JRPGs in seinem Leben haben wollte, ging in diesem Jahr ebenfalls nicht leer aus. Alles fing im April mit der Neuauflage NieR Replicant ver.1.22474487139… an, ging mit dem nächsten Remaster, Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster, im Mai weiter, während sich im darauf folgenden Monat eine Erweiterung dazu gesellte. Final Fantasy VII Remake Intergrade brachte nicht nur das Remake auf die neue Sony-Konsolengeneration, sondern fügte ebenfalls mit einem Abenteuer rund um Yuffie zusätzliche Inhalte hinzu.

Wer dann immer noch nicht genug von JRPGs hatte, durfte sich auf einen neuen Teil von The World Ends With You und Shin Megami Tensei freuen. Und was wäre das Jahr ohne ein neues Pokémon bzw. in diesem Fall neue Remakes? Mit Strahlender Diamant und Leuchtende Perle ging es zurück nach Sinnoh. Doch waren die beiden Remakes nicht die einzigen Neuauflagen. Es gab unzählige Umsetzungen für Nintendo Switch, PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S.

So schlecht war das Jahr aus dieser Sicht betrachtet also doch nicht. Daher nun die Frage an euch:

Was sind eure Tops und Flops aus dem Spielejahr 2021?