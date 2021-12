Das war… Kalenderwoche 51/2021

Heute blicken wir darauf zurück, was über die Weihnachtstage so los war. Neben weihnachtlichen Themen sorgte Square Enix für einige Aufregung rund um Final Fantasy VII Remake und Ubisoft hat mit einem Image-Schaden zu kämpfen. Neben den wichtigsten Videos der Woche schließen wir den letzten Wochenrückblick des Jahres ab mit zwei neuen Reviews, einem Special sowie der heutigen Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Kurz vor Weihnachten hatte Square Enix ein Geschenk für alle, welche Final Fantasy VII Remake (PS4, PS5) bisher nur via PlayStation Plus hatten. Die PS4-Version kann nun kostenlos auf PS5 upgegradet werden. In Japan sorgte unterdessen eine beeindruckende 3D-Werbung zum Spiel für Aufsehen. Dabei spielt Red XIII die Hauptrolle.

Mit Ubisoft Quartz hat der Publisher den Start ins ebenso neue wie umstrittene NFT-Geschäft gewagt. Den eigenen visionären Zielen erwuchs viel Kritik von außen. Der Image-Schaden scheint sich derzeit auch überhaupt nicht auszuzahlen. Die bisherigen Umsätze sind nämlich mehr als bescheiden.

Von der weihnachtlichen Seite zeigten sich viele Entwickler und Publisher mit kreativen Weihnachtskarten. Wir haben einige für euch gesammelt. Auch auf das alte Jahr kann man langsam aber sicher zurückblicken. Quasi als Auftakt dazu gibt es schon mal die am häufigsten beendeten Spiele 2021. Ganz vorne in der Liste finden sich auch die Verkaufsschlager. Was sich häufiger verkauft, kann auch häufiger beendet werden.

Mit Black Clover Mobile gab es für Japan eine interessante Neuankündigung. Das RPG von Peary Abyss soll bereits im nächsten Jahr erscheinen. Zu Triangle Strategy (Switch) erreichte uns eine lokalisierte Version des Trailer zu Roland. Mit einer ikonischen Szene aus dem Original konnte Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) punkten. Wer sich auf das Mecha-Strategie-RPG Relayer (PS4, PS5) freut, kann sich den 24. März im Kalender markieren. Konami versorgte uns mit einem neuen Trailer zu Yu-Gi-Oh! Master Duel (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC, Mobil) sowie dem ersten Update Report zur Mystery-Simulation Crimesight (PC). Nach der Beta-Phase wurde DNF Duel (PS4, PS5, PC) auf den kommenden Sommer datiert, während The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) mit Maxima den nächsten Kämpfer vorstellte.

Aus dem Dungeon-RPG Shikabanegurai no Boukenmeshi (PS4, Switch) von Nippon Ichi Software sahen wir einen Gameplay-Überblick. Mit einem neuen Trailer hat sich auch Fullmetal Alchemist Mobile von Square Enix zurückgemeldet. Zum Horror-Spiel Slitterhead kam der bekannte Komponist Akira Yamaoka zu Wort. Aus dem magischen Action-Abenteuer Little Witch Nobeta (PS4, Switch, PC) zeigte man uns ein hitziges Gefecht, zudem hat Duel Princess (Switch) mit dem 13. Januar nun ein Datum. Medium-Naut (Switch, PC) vom La-Mulana-Macher erscheint ebenfalls in diesen Tagen. Mittlerweile auch auf Switch spielen könnt ihr das Puzzle-Spiel Lynn, the Girl Drawn on Puzzles. Wer auf Arcade-Automaten steht, für den könnte der neu enthüllte Astro City Mini V vielleicht etwas sein.

Mit Dead Apostle Noel kennen wir inzwischen die erste DLC-Kämpferin aus Melty Blood: Type Lumina (PS4, Switch, Xbox One, PC). Weiter gehts auch mit Dragon Ball FighterZ (PS4, Switch, Xbox One, PC). Als Nächstes darf man sich hier auf C-21 (Laborkittel) freuen. Passend dazu steigt am 19. Februar die Dragon Ball Games Battle Hour 2022. Zum Kinofilm Uncharted versorgte uns Sony kurz vor Weihnachten nochmals mit neuen Eindrücken. Mit weihnachtlichen Grüßen meldete sich auch das Remake zu Gothic (PS5, Xbox Series, PC) aus der Versenkung. Für Sammler interessant sein dürften die Musik-Dosen zu Final Fantasy. Ebenfalls gut im Regal machen sich die kommenden physischen Veröffentlichungen von Disco Elysium (Switch) (Link) und Sifu (PS4, PS5) (Link). Auch ins kommende Jahr konnten wir bereits blicken, denn das Januar-Aufgebot von Games with Gold ist schon bekannt.

Damit kommen wir bereits zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Zunächst einmal haben wir uns mit der Erweiterung Final Fantasy XIV: Endwalker (PS4, PS5, PC) (zum Testbericht) dem Ende des aktuellen Story-Bogens des MMORPGs gewidmet. Dieses fällt würdig aus und setzt auf bewährte Stärken. Neben der starken Geschichte gibt es jedoch auch MMORPG-typische Schwächen. Einen kreativen Genre-Mix könnt ihr im entspannenden Grow: Song of the Evertree (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht) erleben. Dabei treffen Aufbausimulation, Abenteuer mit freiem Erkunden und kleinere Rätseleinlagen aufeinander. Der Ablauf wird jedoch mit der Zeit etwas monoton.

In einem Special haben wir uns mal angeschaut, welche vielversprechenden Spiele wieder ein wenig in Vergessenheit geraten sind. Hattet ihr zum Beispiel das Remake zu Dragon Quest III noch auf dem Radar? Oder das Anime-Action-RPG Blue Protocol von Bandai Namco?

In der aktuellen Sonntagsfrage ist ebenfalls ein Rückblick angesagt. Was sind eure Tops und Flops aus dem Spielejahr 2021? Wenn ihr übrigens wissen wollt, was die Highlights des JPGAMES-Teams waren und worauf wir uns im nächsten Jahr spieletechnisch so freuen, solltet ihr ab morgen regelmäßig bei uns vorbeischauen.