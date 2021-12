Sonic Frontiers: Vorstellung des neuen Sonic-Spiels steht vielleicht unmittelbar bevor

Die konkrete Ankündigung des neuen Sonic-Spiels steht wohl unmittelbar bevor. Nachdem im November schon ein Trademark namens Sonic Frontiers durchgesickert ist, deutet nun vieles auf eine Vorstellung bei The Game Awards in dieser Woche hin.

Bei Twitter markierte ein Nutzer Geoff Keighley unterhalb eines Berichts, wonach es bei The Game Awards einige Ankündigungen vom Level „Gameplay-Reveal von Elden Ring“ geben soll. Er fragte Keighley, ob dieser Sonic-Fan sei.

Von allen Markierungen, auf die Keighley an diesem Tag hätte antworten können, antwortete er auf diese: „Very much so!“ – dazu starrende Augen. Wenig später fragte der offizielle Twitter-Account zu Sonic the Hedgehog, ob Keighley eine Extra-Einladung für The Game Awards parat hätte.

Darüber hinaus stellt VGC fest, dass die Sub-Domain frontiers.sonicthehedgehog.com angelegt wurde. Es gibt eine „403 Forbidden“-Nachricht beim Aufruf, statt einer „404 Not Found“-Fehlermeldung. Man geht davon aus, dass Sonic Frontiers der Name des neuen Sonic-Spiels ist, das Sega im Mai angekündigt hatte.

Gleichwohl: Wenn es eine Ankündigung rund um Sonic zu The Game Awards geben wird, muss diese nicht unbedingt Sonic Frontiers heißen. Zur Spielesammlung Sonic Origins stehen noch Details aus. Außerdem soll es einen zweiten Kinofilm geben und auch eine Netflix-Serie ist angekündigt.

New Sonic the Hedgehog soll nach derzeitigem Stand im Jahr 2022 erscheinen.

Bildmaterial: New Sonic the Hedgehog, Sega, Sonic Team