First 4 Figures stellt Hylian-Schild aus Zelda: Breath of the Wild vor

Wenn man so darüber nachdenkt, ist es schon ein wenig irritierend. Leute kaufen sich Repliken von Waffen fiktiver Videospielhelden, nur um sie sich in den Schrank zustellen. Aber es ist so. Einige Waffen und Rüstungen von Videospielhelden sind fast so bekannt wie die Helden selbst.

Das Master-Schwert in Zelda, das Schlüsselschwert von Sora, das Buster Sword von Cloud, Bayonettas Scarborough Fair oder das Hylian-Schild von Link. Letzteres wird nun von First 4 Figures für euer Regal umgesetzt.

Am 14. Dezember möchte First 4 Figures die Details zum Schild in einem Launch Stream bekannt geben. Was wir schon mal sehen: Es ist relativ klein. Für die Praxis dürfte das etwa 30 cm große Schild nicht geeignet sein.

via NintendoWire, Bildmaterial: First 4 Figures