PlayStation Vita feiert heute 10. Geburtstag – über eine unglückliche Konstellation

Eigentlich sollte im Sommer der Online-Store der PlayStation Vita schließen. Nach Protesten der Fan-Gemeinde lenkte Sony ein und gab bekannt, dass die digitalen Regale noch ein bisschen verfügbar bleiben. So feiert der berüchtigte Sony-Handheld heute doch noch einen nicht komplett traurigen 10. Geburtstag.

Am 17. Dezember 2011 ist PlayStation Vita erstmals in Japan erschienen, erst im Folgejahr eroberte die Vita auch den Westen. Wobei, „erobert“ ist in diesem Kontext natürlich der völlig falsche Ausdruck. Der Handheld wird heute rückblickend als kommerzieller Misserfolg betrachtet.

Für das technisch überlegene Gerät gab es einfach kein Vorbeikommen am Nintendo 3DS. Fans der PS Vita glauben noch heute, dass daran in erster Linie Sony selbst Schuld trägt. Das Marketing um den Handheld klang schnell ab, die First-Party-Unterstützung noch schneller.

Erst mit der PSP drang Sony in das von Nintendo dominierte Handheld-Business ein. Und mit der PS Vita verabschiedete man sich schon wieder. In Japan kam die PS Vita durchaus gut an, deshalb haben einige der leckersten Software-Häppchen auch dort ihren Ursprung.

Sony selbst hat zu wenig beigetragen

Fans lieben den Handheld heute noch für Spiele wie Persona 4 Golden, Gravity Rush, Zero Escape oder Ys: Memories of Celceta. Sony selbst hatte bis auf Tearaway kaum gelungene Titel selbst beizutragen. Uncharted: Golden Abyss und Killzone: Mercenary dürfen wohl als die publikumswirksamsten Vorstöße gewertet werden.

Doch es reichte nicht.

Heute dominiert Nintendo den Handheld-Markt wieder als alleiniger Player und hat die Grenzen zwischen Handheld und TV-Gaming mit der Nintendo Switch verschwimmen lassen. Einen Sony-Handheld wird es vermutlich nie wieder geben.

„Not our business“, sagte Jim Ryan. Dass sich daran mit dem Mega-Erfolg der Switch und der beliebten PS5 etwas geändert hat, steht kaum zu erwarten. Das Konsolengeschäft ist ein Geschäft mit Erfolgsgarantie für Sony. Was im Handheld-Markt damals möglich war, zeigte die PSP auch nach Verkaufszahlen. Der PS Vita ist das leider nicht gelungen.

Welche Erfahrungen habt ihr mit der PS Vita gemacht?

Bildmaterial: Sony