Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars für Switch im Debüt-Trailer

Nach der gestrigen Enthüllung von Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars für Switch legt Compile Heart mit konkretem Material zur kommenden Portierung nach. So sehen wir den Debüt-Trailer.

Neue Inhalte

Für die Switch-Version fügt man einen neuen, extremen Schwierigkeitsgrad hinzu sowie einen „Mushy Mushy“-Modus. Dieser ist quasi das Gegenteil, denn hier teilt man gegen alle Gegner massiven Schaden aus. Acht bisherige DLC-Kostüme sind gleich enthalten, je eines pro Ninja, und Spielerinnen und Spieler dürfen sich auf neue Sub-Events freuen.

Senran Kagura trifft auf Neptunia

Es handelt sich bei diesem Spiel um ein Crossover der Serien Senran Kagura und Neptunia. Für die Entwicklung ist Tamsoft zuständig.

Das Spiel bietet als Crossover natürlich Charaktere aus beiden Welten. Mit dabei sind Purple Heart, Black Heart, White Heart und Green Heart aus Neptunia sowie Asuka, Homura, Yumi und Miyabi aus Senran Kagura. Neu ist jedoch die Protagonistin Yuuki, welche von Miku Itō gesprochen wird.

Die Geschichte gibt natürlich wieder Anlass für einen Wettkampf. Dabei treten zwei Ninja-Schulen gegeneinander an, nämlich die „Action“-Schule und die „Kommando“-Schule. Allerdings greift überraschend auch eine „Schieß“-Schule an. Es bricht somit ein Kampf aus, um über den besten Ninja-Kampf-Weg zu entscheiden.

Gespräche zwischen den Charakteren finden dabei wie in einer Visual Novel statt, im Kampf gibt es dann Action. Dort sammelt man Erfahrungspunkte, steigt im Level auf und passt die Fähigkeiten den eigenen Vorlieben an. Als Mini-Game lockt das Bad in einer heißen Quelle.

Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars soll in Japan am 17. März 2022 auch noch für Nintendo Switch erscheinen. Eine Ankündigung für den Westen gibt es im Moment noch nicht, dürfte aber im Bereich des Möglichen liegen. Das Spiel ist seit Oktober weltweit für PlayStation 4 erhältlich*, wir haben Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars schon getestet.

Der besagte Switch-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars, Idea Factory, Compile Heart / Tamsoft, Marvelous, Acquire