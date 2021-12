Horizon Forbidden West: Rollrücken, Sonnenflügel und Schlängelzahn im neuen Trailer

Mit einem neuen Trailer – auch diesmal aufgenommen auf PS5 – stellt man euch neue und alte Maschinen aus Horizon Forbidden West vor. Gestern erst hatte Guerrilla Games versprochen, dass sich Forbidden West auf PS4 genauso „atemberaubend“ spielt wie auf PS5. Dazu gab es allerdings nur Screenshots.

Manche dienen als Wächter der natürlichen Ordnung, während andere nur zum Töten gebaut wurden. Schlimmer noch: Die Macht, sie zu kontrollieren, ist in die falschen Hände geraten…

Guerrilla widmet sich nicht das erste Mal den Maschinen-Monstern. Wir bekamen bereits zu The Game Awards einen Trailer, der sie in den Fokus rückte. Ein Blogbeitrag erklärte uns außerdem, wie sich die Verhaltensweisen der Maschinen gegenüber Horizon Zero Dawn verändert hat.

Der 18. Februar 2022 ist nicht mehr fern

Wenn ihr euch ein bisschen Horizon schon unter den Weihnachtsbaum legen wollt, habt ihr dazu jetzt auch die Chance. Nur noch heute könnt ihr das Spiel bei Otto vorbestellen und erhaltet dann ein Horizon-Paket noch vor Weihnachten. Ansonsten gibt es diesen Bonus nach Weihnachten.

Nach der Verschiebung erscheint Horizon Forbidden West am 18. Februar 2022. Die Regalla Edition zum Spiel ist allerorts ausverkauft. Die Collector’s Edition bekommt ihr derzeit noch bei Media Markt*. Die Special Edition auch bei Amazon*.

Die Maschinen in Horizon Forbidden West

Bildmaterial: Horizon Forbidden West, Sony, Guerrilla Games