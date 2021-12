Tales of Phantasia: The Animation erscheint im April auf Blu-ray inklusive Bonusmaterial

US-Publisher Discotek Media hat Tales of Phantasia: The Animation lizenziert und wird den Film im kommenden Jahr auf Blu-ray veröffentlichen. Das gab man bei Twitter bekannt. Die Veröffentlichung ist im April geplant.

Die Blu-ray wird englische und japanische Synchronisation sowie englische Untertitel bieten. Enthaltens in die vier Episoden des OVA sowie Bonusmaterial in Form von Interviews.

Die Animationsserie wurde zwischen 2004 und 2006 in Japan ausgestrahlt, 2007 erstmals lokalisiert und behandelt die Ereignisse aus dem Spiel. AniSearch fasst die Story so zusammen:

Die letzten überlebenden Nachfahren der Helden, die einst den Dämonenkönig Dhaos versiegelten, müssen hilflos mit ansehen, wie ein Schurke, der sich durch sein Handeln grenzenlose Macht erhoffte, den Dämonenkönig wieder befreit. Da niemand mehr in dieser Zeit über die Macht verfügt, den Dämonenkönig zu bezwingen, reisen Cless und Mint 100 Jahre in die Vergangenheit zurück, um die Magierin Arche Klaine und den Beschwörungskünstler Klarth F. Lester in die Neuzeit zu holen und Dhaos ein letztes Mal zu besiegen.