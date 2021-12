Halo Infinite: Xbox zeigt den Launchtrailer zur Kampagne, die am 8. Dezember erscheint

Nach den Rekorde der Multiplayer-Beta wird in wenigen Tagen auch die Kampagne zu Halo Infinite erscheinen. Am 8. Dezember ist es so weit und Xbox feiert dies nun mit einem neuen Kampagnen-Trailer.

Alle Hoffnung scheint verloren, das Schicksal der Menschheit hängt an einem seidenen Faden und der Master Chief muss sich seinem bisher skrupellosesten Widersacher stellen. Beginnen Sie von vorn und legen Sie die Panzerung des größten Helden der Menschen an, um ein episches Abenteuer zu erleben und die gigantischen Ausmaße des Halo-Rings selbst zu erkunden. Ob die Kampagne hält, was sie verspricht, wird sich zeigen. Die Multiplayer-Beta konnte die Halo-Fans jedenfalls begeistern. Noch ersten Abend verzeichnete sie in der Spitze laut SteamDB 272.000 aktive SpielerInnen bei Steam. Fans, die auf Xbox zocken, waren hier gar nicht eingerechnet. Der Mehrspielermodus wird auch nach der Beta kostenlos spielbar bleiben. Die Steelbook Edition zu Halo Infinite könnt ihr euch für Xbox bei Amazon sichern*.

Bildmaterial: Halo Infinite, Microsoft, 343 Industries