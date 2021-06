Halo-Fans atmen auf: Halo Infinite erscheint noch Ende 2021 – Multiplayer wird Free-to-Play

Nach langer Wartezeig und der ein oder anderen Verschiebung ist es nun endlich so weit. Halo Infinite soll Ende 2021 für Xbox Series, Xbox One und PCs erscheinen. Dies verkündete Entwickler und Publisher Microsoft im Zuge der kürzlich ausgestrahlten E3-Pressekonferenz.

Ein konkretes Erscheinungsdatum gibt es jedoch immer noch nicht. Halo Infinite soll außerdem direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass vertreten sein und ist somit für alle Abonnenten des Dienstes direkt am Erscheinungstag spielbar.

Wenn alle Hoffnung verloren ist und das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel steht, ist Master Chief bereit, sich dem grausamsten Feind zu stellen, dem er jemals begegnet ist. Wage den Neuanfang und schlüpfe in die Rüstung des größten Helden, den die Menschheit je gesehen hat. Erlebe ein episches Abenteuer und entdecke die ganze Welt des Halo-Rings.

Multiplayer-Modus kostenlos für alle – mit Hintergedanken?

Überraschend gab Microsoft außerdem bekannt, dass der Multiplayer-Modus von Halo Infinite getrennt von der Story-Kampagne als Free-to-Play-Spiel veröffentlicht wird. Ganz uneigennützig wird Microsoft diesen Schritt nicht gewagt haben, denn Halo zählt zu den erfolgreichsten und meistgespielten Esport-Titeln auf Konsole. Als Free-to-Play-Titel kann der Multiplayer-Modus von Halo Infinite somit noch mehr SpielerInnen anlocken und noch länger in der Esport-Szene vertreten sein.

Auch Post-Launch-Inhalte sind bereits versprochen. „Ein Hauptaugenmerk unseres Teams liegt auf den Inhalten, die wir nach dem Launch liefern werden. Die Arbeit an den kommenden Inhalten für das erste Jahr (und darüber hinaus) hat bereits begonnen“, so Joseph Staten, Head of Creative for Halo Infinite.

Der offizielle Multiplayer-Trailer zu Halo Infinite

Bildmaterial: Halo Infinite, Microsoft