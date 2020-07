Bayonetta: Die „Scarborough Fair“-Repliken von First 4 Figures präsentieren sich auf Bildern

Zur Feier des zehnjährigen Jubiläums der Bayonetta-Serie, kündigten die Verantwortlichen von Platinum Games eine Reihe von Produkten an. Und eines rückten sie nun in den Fokus. First 4 Figures fertigt nämlich Repliken der berühmten Handfeuerwaffen der kampfversierten Hexe an. Eben diese liegen mittlerweile in physischer Musterform vor und das möchten die Verantwortlichen, Fans der Reihe natürlich nicht vorenthalten. Vorbestellungen für die Nachbildungen der Scarborough Fair Parsley, Sage, Rosemary und Thyme sollen entsprechend bald möglich werden.

So sehen die Nachbildungen der Scarborough-Fair-Waffen aus

Ein erstes offizielles Bild der Nachbildungen lieferte der Twitter-Kanal von Platinum Games. In einem Post posiert Hideki Kamiya, der Schöpfer der Reihe, mit zwei der vier üppigen Schießeisen. First 4 Figures widmete den Repliken wenig später einen eigenen Blog-Eintrag, inkl. kurzem Teaser auf YouTube.









Mit was für einem Preis wir rechnen müssen, wenn wir das Replik-Set unser Eigen nennen wollen, ist noch nicht bekannt. Die Figuren von First 4 Figures haben bekanntlich ihren Preis, aber auch ihre Qualität.

Kamt ihr noch nicht mit der schießwütigen Kampfhexe in Kontakt? Vielleicht helfen euch unsere Tests zu Bayonetta 1+2 für Nintendo Switch und Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle für PlayStation 4 dabei herauszufinden, ob die Titel etwas für euch sind.

via Siliconera, Bildmaterial: Platinum Games / First 4 Figures