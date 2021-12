Die MAG 2021 hat gezeigt, wie Community-Events trotz Corona Erfolg haben können

Mit der MAG haben Veranstalter und Fans am vergangenen Wochenende gezeigt, dass Community-Events auch trotz Corona ein großer Erfolg sein können. Mehr als 4.000 BesucherInnen nahmen an der digitalen Messe teil. Die dazugehörige Streaming-Show mit Influencern wie PietSmiet und Lara Loft wurde über 600.000 Mal angesehen. In Sachen Views steigerte man sich um 20 % im Vergleich zum Vorjahr.

Im Team-Wettkampf, bei dem die Teilnehmer durch verschiedene Interaktionen im Spiel und auf Social Media Punkte für ihr Team sammeln konnten, errang zudem das blaue Team den Sieg – nächstes Jahr wird die MAG also in neuen Farben erstrahlen.

SpielerInnen konnten im Online-Spiel auf der virtuellen Messe durch das Einfärben von Objekten, mit Abstimmungen auf Social Media und durch Merchandise-Kämpfe Punkte für ihr Team sammeln. Mit satten 54.304 Punkten sicherte sich Team Megan (blau) den Sieg über Team Maggie (53.674 Punkte) – somit bekommt die MAG im nächsten Jahr einen neuen farblichen Anstrich.

Geschäftsführer von Super Crowd, Wolf Lang, berichtet: „Ein Wochenende voller Emotionen geht vorbei. Wir freuen uns sehr, dass die neuen Team-Mechaniken in der MAG Online für so viel Spannung gesorgt haben. Wir bedanken uns bei allen virtuellen Besuchern und Zuschauern für ein einzigartiges Event.“

Bildmaterial: MAG 2021 – JPGAMES ist Medienpartner der MAG 2021