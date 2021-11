The King of Fighters XV bekommt eine Omega Collector’s Edition spendiert

39 Charaktere wird The King of Fighters XV bieten, wenn es am 17. Februar 2022 erscheint. 35 davon haben wir schon kennengelernt. Das sind ultra-viele! Ein solch umfangreiches Beat ’em up hat natürlich auch eine super-gute Collector’s Edition verdient.

Auch, wenn das griechische Alphabet aktuell keine positive Konnotation hat, so nennt SNK die ultimative Collector’s Edition zu The King of Fighters XV doch die Omega-Edition. Das hat den Hintergrund, dass Omega wohl der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets ist. Mehr geht also nicht.

Die Omega-Edition ist ein absolutes Muss für jeden Fan! Sie enthält einige exklusive Inhalte, sowohl digital als auch physisch, und richtet sich an langjährige Kenner der Serie und Sammler gleichermaßen.

Die Omega-Edition enthält:

Hauptspiel The King of Fighters XV

3 Lithografien

Soundtrack

119-seitiges Artbook

Spezieller Schuber

Team Pass 1 (Team DLC 1 & Team DLC 2)

Terry „Garou: MotW“ DLC-Kostüm

Leona „Classic Leona“ DLC-Kostüm

Laut Creative Director Eisuke Ogura setzt man auf die Grundtugenden der Serie, möchte aber auch einige neue Elemente hinzufügen. Besonders freut man sich auf Verbesserungen in Sachen Optik und Audio, da sei man bei der Entwicklung des Vorgängers einfach auf Grenzen gestoßen.

The King of Fighters XV soll am 17. Februar 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series und PCs (Steam, Epic Games Store, Windows 10) erscheinen. Die Omega Edition erscheint nur für Konsolen. Koch Media übernimmt den globalen Vertrieb, wozu auch die physische Veröffentlichung* der Standard-Version zählt.

Bildmaterial: The King of Fighters XV, SNK Corporation, Koch Media