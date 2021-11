BlazBlue Alternative: Dark War schließt nach knapp einem Jahr die Pforten

Das ist keine schöne Geschichte für Arc System Works. Das Free-to-play-Spiel BlazBlue Alternative: Dark War für Smartphones wurde 2017 angekündigt und für 2018 geplant. Danach hörte man lange nichts mehr vom Projekt, welches von Linked Brain entwickelt wurde.

Am 16. Februar 2021 holte man die Veröffentlichung schließlich nach. Heute nun nimmt die Geschichte bereits ihr Ende mit der Ankündigung, dass man am 31. Januar 2022 den Stecker zieht. Also ist schon wenige Tage vor dem ersten Geburtstag Schluss.

Auf insgesamt knapp eine Million Nutzer kann die App zurückblicken. Eine englische Lokalisierung gab es nie.

Das Opening zu BlazBlue Alternative: Dark War

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: BlazBlue Alternative: Dark War, Arc System Works, Linked Brain