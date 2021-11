Sonntagsfrage: Werdet ihr euch Elden Ring holen?

Sehnsüchtig fiebern Spielerinnen und Spieler dem 25. Februar 2022 entgegen. Dabei handelt es sich nicht nur um einen Freitag, um sich auf das Wochenende zu freuen. An diesem Tag bzw. für die Wochen danach haben sicherlich viele bereits ihren Urlaub eingereicht, denn es erscheint das neuste Spiel aus dem Hause FromSoftware: Elden Ring!

Worum es in dem Spiel geht und welche Gegner einen erwarten, haben FromSoftware und Bandai Namco in einer kleinen Gameplay-Premiere diese Woche näher beleuchtet. Es gibt einen ansehnlichen Bosskampf sowie mehr von der Karte zu sehen. Während des Ausflugs erzählt euch in der Preview ein Erzähler mehr über die Welt, welche als „Zwischenland“ bezeichnet wird.

Ganz glückliche Spielerinnen und Spieler können mit etwas Glück sogar an einem geschlossenen Network-Test teilnehmen, welcher in der nächsten Woche stattfindet. Doch braucht ihr das überhaupt? Oder ist für euch bereits der Kauf in Stein gemeißelt? Genau dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen.

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

