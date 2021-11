Sonntagsfrage: In welcher Videospielwelt hättet ihr gerne ein Ferienhaus?

Mit dem neuen DLC Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise erhaltet ihr die Möglichkeit im Spiel spezielle, sehr individuelle Ferienhäuser für die tierischen Bewohner zu gestalten. Sei es ein Haus wie im Fitnessstudio, das ultimative Spielcenter oder eine Oase zur Entspannung. Doch ist das Haus nicht alles, einen schönen Garten benötigt man ebenfalls. Aber warum sollten nur die Tierbewohner ein Ferienhaus in Animal Crossing haben?

Wie wäre es mit einem Ferienhaus in Hyrule? Morgens mit dem Blick auf den Hyrule-See aufwachen, mittags eine Wanderung durch die Berge und abends einen trinken gehen in Kakariko. Wer es lieber etwas ländlicher haben möchte, könnte sich auch eine Ferienwohnung an einer Chocobo-Farm mieten. Oder wer sehr actionreich und abenteuerlustig ist, fährt zum Königreich Lordran.

Wie sieht es nun bei euch aus: In welcher Videospielwelt hättet ihr gerne ein Ferienhaus und wie sollte dieses aussehen? Vielleicht gehört ihr zu den Personen, die lieber auf Entspannung setzt oder ihr wollt eher Action in eurem Urlaub. Verratet es uns in unserer heutigen Sonntagsfrage! Gerne auch, warum es die eine Videospielwelt sein muss!

