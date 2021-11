Skyrim wird 10 Jahre: Kostenloses Konzert und neue Anniversary Edition veröffentlicht

Kaum ein Spiel wurde öfter neu aufgelegt als das Action-RPG Skyrim von Publisher und Entwickler Bethesda. Daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass Bethesda im Rahmen der QuakeCon 2021 eine weitere Neuauflage des äußerst erfolgreichen Rollenspiels angekündigt hat.

Zu dieser brandneuen Anniversary Edition von Skyrim gibt es nun einen taufrischen Trailer, welcher einige neue Features und Inhalte der Jubiläumsausgabe veranschaulichen soll.

Skyrim erschien ursprünglich bereits am 11. November 2011 für PlayStation 3, Xbox 360 und PCs. Die Anniversary Edition erscheint am heutigen 11. November 2021 – perfekt gewählt also.

Bethesda feiert den heutigen Geburtstag mit einem großen Celebration-Livestream, den ihr euch bei Youtube ansehen könnt. Um 18 Uhr geht es los und um 20 Uhr beginnt ein kostenloses Konzert, das sich Skyrim-Fans nicht entgehen lassen sollten.

Neue Inhalte von Fans und Bethesda

Die Skyrim Anniversary Edition enthält neben dem Hauptspiel auch die drei offiziellen DLCs Hearthfire, Dawnguard und Dragonborn. Dazu gibt es über 500 DLCs aus dem Creation Club. Diese bringen euch neue Waffen, Quests, Bossgegner, Dungeons und Zauberfähigkeiten.

Die Inhalte des Creation Clubs wurden zum großen Teil von Mitgliedern der Skyrim-Community erstellt. Aber natürlich hat auch Bethesda selbst einige neue Inhalte beigesteuert. Zwei der größten neuen Quest-Reihen sollen thematisch sogar an die beiden Vorgänger Morrowind und Oblivion angelehnt sein. Ein wahres Fest für Fans also.

Next-Gen-Update und Angel-Feature als besonderes Extra

Als zusätzliches Feature plant Bethesda außerdem das brandneue Angel-Feature, welches es euch ermöglichen soll, mal Pause von der hitzigen Drachenjagd zu machen, um gemütlich ein paar Fische zu fangen. Neben der Möglichkeit zu Angeln, soll zudem ein vollwertiges Next-Gen-Update zu Skyrim erscheinen, welches die grafische Qualität des mittlerweile doch recht angestaubten Titels auf PlayStation 5 und Xbox Series auf ein neues Level hieven soll.

Der Trailer zur Skyrim Anniversary Edition

via Gematsu, Bildmaterial: The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, Bethesda