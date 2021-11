Deutsche Verkaufscharts: Call of Duty: Vanguard besteigt den Thron

Wenig überraschend hat zur Veröffentlichung von Call of Duty: Vanguard selbiges den Thron der deutschen Verkaufscharts übernommen. Der neueste Teil der Activision-Reihe bahnt sich seinen Weg an die Spitze der PS5- und Xbox-Series-Rankings. Dahinter landen Guardians of the Galaxy respektive Forza Horizon 5.

Auf PS4 und Xbox One kann das neue Call of Duty nur auf dem zweiten Platz einsteigen, hier behält jeweils FIFA 22 die Nase vorn. Switch-Fans greifen noch einmal am allerliebsten zu Mario Party Superstars. Mario Kart 8 Deluxe lässt dahinter schon wieder die Gummis quietschen.

Es war eine recht langweilige Verkaufswoche. Und wie in jedem Jahr ist der Beitrag zu den deutschen Verkaufscharts der erste Beitrag zum neuen Call of Duty hier bei uns.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Call of Duty: Vanguard, Activision