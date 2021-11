Pokémon: Sinnoh-Remakes Leuchtende Perle und Strahlender Diamant sind jetzt erhältlich

Heute ist es so weit, TrainerInnen können endlich nach Sinnoh zurückkehren. Die ersehnten Remakes sind da. Unten seht ihr den Launchtrailer zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Für alle, die gerne den Überblick bewahren, haben wir außerdem den englischen Übersichtstrailer.

Die Originale Pokémon Diamant und Pokémon Perl sind 2007 für Nintendo DS in Europa erschienen. Euch verschlägt es in dieser vierten Generation der Pokémon-Spiele in die Region Sinnoh, die auf einer fiktiven Variante der japanischen Insel Hokkaido basiert. Sinnoh gilt obendrein als eine der beliebtesten Regionen unter Pokémon-Fans.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Pokémon Strahlender Diamant, Pokémon Leuchtende Perle, The Pokémon Company, Nintendo, ILCA, Game Freak