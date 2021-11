Arcadia Fallen: Visual Novel mit hochkarätiger Besetzung ist jetzt erhältlich

Galdra Studios hat in dieser Woche Arcadia Fallen für PC-Steam veröffentlicht. Aus diesem Anlass seht ihr unten den Launchtrailer. Die Visual Novel soll noch in diesem Jahr auch für Nintendo Switch erscheinen.

Arcadia Fallen bietet eine nordisch-inspirierte Fantasy-Story. Hervorgehoben werden der anpassbare Protagonist und ein Dialogsystem, welches es den SpielerInnen ermöglicht, die Persönlichkeit des Charakters im Spielverlauf zu gestalten.

Schlüpfe in die Rolle eines jungen Alchemistenlehrlings, der unfreiwillig an einen Geist gebunden ist. Urplötzlich wirst du in einen Krieg zwischen Menschheit und Magie hineingezogen und musst dich einer Gruppe unwahrscheinlicher Helden anschließen, um deinem eigenen Untergang zu entgehen und dabei hoffentlich die Welt zu retten.

Verbringt Zeit mit euren Gefährten, mit denen ihr im Verlauf der Reise auch Romanzen eingehen könnt. Das soll auf LGBTQ+-freundlicher Basis möglich sein. Falls ihr nicht romantisch werden möchtet, könnt ihr auch bedeutungsvolle platonische Freundschaften schließen.

2020 wurde Arcadia Fallen über Kickstarter finanziert. Das Geld wurde auch für eine hochwertige Synchronisation verwendet. Ihr trefft auf SprecherInnen wie Joe Zieja (Fire Emblem: Three Houses) und Erica Lindbeck (Persona 5; Final Fantasy VII Remake) und Sprachregie von Philip Bache (Life Is Strange; Skyrim).

Bildmaterial: Arcadia Fallen, Galdra Studios