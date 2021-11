Pokémon GO: Dieser Code von Ed Sheeran bringt euch einen exklusiven Avatar-Gegenstand

Es gab schon einige weltliche Kooperationen zu Pokémon GO und jetzt reiht sich hier auch Ed Sheeran ein. Was das Ed Sheeran bringt, ist nicht ganz klar. Pokémon GO bringt es immerhin wieder ein paar Newsspalten.

Das Mobile-Game feierte im Sommer seinen 5. Geburtstag und von Müdigkeit kann noch keine Rede sein. 5 Milliarden US-Dollar Umsatz liegen hinter dem Spiel, das in der ersten Jahreshälfte 2021 – also im fünften Jahr – das bisher umsatzstärkste Halbjahr hinlegte.

Mal sehen, was Ed Sheeran dazu beitragen kann. Er wird ein Performance-Video seiner größten Chart-Hits ins Spiel bringen, das vom 22. November um 20 Uhr acht Tage lang von TrainerInnen angesehen werden kann.

Über Nachrichten im Spiel werdet ihr erfahren, wie das geht. Außerdem wird es einen gesponserten Ballon im Spiel geben. Und ihr könnt euch dank Ed Sheeran (denn es ist sein Lieblings-Pokémon) auch noch einmal Schiggy mit Sonnenbrille schnappen, falls ihr es bisher verpasst habt.

SpielerInnen können außerdem einen speziellen Code einlösen, um einen exklusiven Avatar-Gegenstand in Pokémon GO zu erhalten, der Ed Sheerans „=“-Albumcover zeigt, das er während seines besonderen Auftritts trägt.

Löst dazu auf dieser Website den speziellen Code „4SQS6N359Y7NPCUW“ ein. Das funktioniert aber offenbar erst mit Event-Beginn, jedenfalls zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags noch nicht.

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic