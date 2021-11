Lies of P: Das Soulslike zeigt sich mit düsterem Alpha-Gameplay

Im letzten Mai hörten ihr erstmals vom düsteren Soulslike-Projekt Lies of P. Nun haben Publisher Neowiz und der Entwickler Round8 Studio erstes Alpha-Gameplay zum „Noseborne“ (Wortkreation leider von uns) präsentiert. In Lies of P kommen nämlich die Welt von Pinocchio und ein stark von Bloodborne inspiriertes Setting zusammen.

Genre-typisch ist die Umsetzung natürlich düsterer als das Original. Geplant ist die Veröffentlichung für PlayStation 5, Xbox Series und PC-Steam. Versprochen sind unter anderem deutsche Texte.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle von Pinocchio und müsst Geppetto in einer vom Wahnsinn heimgesuchten Stadt suchen. Als Ziel des Spiels gilt es für Pinocchio, ein richtiger Mensch zu werden. Das Lügen soll dabei eine wichtige Komponente sein.

Die einzelnen Quests sind prozedural generiert und das Ende wird sich mit euren Entscheidungen ändern. Neben einem System, bei welchem Waffen miteinander kombiniert werden können, könnt ihr Pinocchio ebenfalls umrüsten. Als Puppe erhaltet ihr durch neue Teile weitere Fähigkeiten.

