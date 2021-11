In Australien wurde Project Pen von Atlus eingestuft

Immer mal wieder erscheinen Alterseinstufungen, welche eine Ankündigung vorwegnehmen. Diesmal geht es um ein gewisses Project Pen von Atlus. Dieses hat in Australien in der Kategorie Games das MA-Rating 15+ erhalten mit starker Wirkung bezüglich Gewalt, Nacktheit und Sex. Das tönt nun wohl offensiver, als es in Wirklichkeit ist. Auch Persona 5 Royal hat in Australien dieselbe Freigabe mit derselben Begründung.

Auch von Ingame-Käufen ist die Rede. Plattformangaben gibt es keine. Als Publisher tritt Sega of America auf, etwas seltsam ist hingegen das Ursprungsland USA, denn Atlus ist ja eigentlich in Japan beheimatet.

Persona feiert den 25. Geburtstag

Ob Project Pen etwas mit Persona zu tun hat, ist unklar. Tatsache ist hingegen, dass Persona derzeit den 25. Geburtstag feiert, was insgesamt sieben Ankündigungen umfasst. Die nächste soll im Dezember erfolgen. Natürlich handelt es sich nicht bei jeder Ankündigung um ein Videospiel, es sind auch andere Aktivitäten geplant.

via Gematsu, Bildmaterial: Atlus