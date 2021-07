Persona-Serie: Website zum 25. Geburtstag kündigt sieben neue Projekte an

Atlus hat anlässlich des 25. Geburtstags der Persona-Serie eine Anniversary-Website eröffnet, die gleich sieben neue Projekte für die nächsten Monate ankündigt. Der Zeitraum der Feierlichkeiten soll sich vom September 2021 bis ins Jahr 2022 erstrecken.

Die Website thematisiert zunächst die kürzlich erst vermeldeten 15 Millionen verkauften Einheiten der Serie. „An all unsere Fans, die uns so lange unterstützt haben, wir danken euch von Herzen. Im September feiert die Persona-Serie endlich ihren 25. Geburtstag. Um euch unsere Dankbarkeit zu zeigen, bereiten wir eine Vielzahl an Events über ein gesamtes Jahr vor, vom September 2021 bis Herbst 2022.“

Die sieben Projekte sollen sich dabei über zahlreiche Bereiche erstrecken. „Von Merchandise zum 25. Geburtstag bis hin zu Videospiel-Neuigkeiten und vieles mehr, wir werden alle Arten von Ankündigungen zum Geburtstag machen. Freut euch bitte darauf!“

