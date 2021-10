Umbruch: Toshihiro Nagoshi verlässt Ryu Ga Gotoku Studio und nimmt Daisuke Sato mit

Schon vor einigen Wochen gab es Medienberichte, wonach Toshihiro Nagoshi von Ryu Ga Gotoku Studio zu NetEase abwandern würde. Sie haben sich heute bewahrheitet und es kommt sogar noch dicker.

Neben Toshihiro Nagoshi wird auch Daisuke Sato das Studio verlassen. Neuer Studio-Chef wird der langjährige Yakuza-Producer Masayoshi Yokoyama. In diesem Rahmen wurde auch bestätigt, dass die Story von Ichiban Kasuga weitergeht. Eine Fortsetzung zu Yakuza: Like a Dragon befindet sich schon in Entwicklung.

Die neue Führungsriege des Studios könnt ihr einer englischsprachigen Mitteilung auf der offiziellen Website entnehmen. Auch Botschaften von Masayoshi Yokoyama, Toshihiro Nagoshi und Daisuke Sato findet ihr dort.

Mit Yakuza: Like a Dragon hat die beliebte Yakuza-Serie bereits einige Neuerungen bekommen, darunter einen neuen Hauptcharakter, der in die großen Fußstapfen von Kazuma Kiryu treten musste. Außerdem gab es ein rundenbasiertes Kampfsystem, an dem wohl auch der zweite Teil festhalten wird.

In einem Interview verrieten die Macher zuletzt, dass es auch denkbar sei, dass die Yakuza-Serie Japan hinter sich lassen könnte und ihre Charaktere in Zukunft neue Länder und Gegenden erkunden. Mal sehen, wie viel frischen Wind die Serie nun noch bekommt.

Bildmaterial: Ryu Ga Gotoku Studio